De meeste stadsdiensten en het Sociaal Huis in Geel maken de brug naar dinsdag 11 juli vanwege de Vlaamse feestdag en zijn dan dicht. Op 11 juli viert men de Vlaamse feestdag. Het zwembad is open met de normale openingsuren. De dienst Toerisme en stadsanimatie is gesloten op 10 juli. Op 11 juli kan je er wel terecht. Cultuurcentrum De Werft sluit zijn deuren van 10 juli tot en met 15 augustus