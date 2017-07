Een graafmachine is maandagnamiddag naast de spoorweg uitgebrand in Geel. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Toen de politie ter plaatse kwam, vonden de inspecteurs enkel een brandblusser naast de uitgebrande graafmachine. De bestuurder van de machine was nergens te bekennen. Mogelijk probeerde de bestuurder het vuur nog te blussen alvorens weg te vluchten. Het treinverkeer moest een half uur lang stilgelegd worden, zodat de brandweer bij de graafmachine kon geraken.