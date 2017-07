De Kempense opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer vervangt een deel van het wagenpark door achttien nieuwe DAF vrachtwagens. In de 29 Kempense gemeenten waar IOK Afvalbeheer actief is, worden elf voertuigen ingezet voor het ophalen van restafval en GFT, de zeven andere voertuigen voor het ophalen van papier en karton en PMD.

“We zijn uiteraard gebonden aan het systeem van overheidsopdrachten”, vertelt Katrien Ver Elst, Diensthoofd Logistiek van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen. “Dat belet niet dat DAF met zijn partners het best voldeden aan ons lastenboek en hun aanbieding ook nog eens het voordeligste aanbod bleek. We hebben overigens goede ervaringen met DAF en concessiehouder Lavrijsen uit Geel, want ongeveer 60 % van het wagenpark werd geleverd door DAF."

De opbouw van de vrachtwagens is op maat gemaakt van IOK Afvalbeheer. Het laadsysteem is zo ontworpen dat de afvalcontainers die in de Kempen gebruikt worden zeer gemakkelijk kunnen geledigd worden en tegelijkertijd gewogen.

IOK Afvalbeheer vindt veiligheid een absolute prioriteit, zeker omdat de trucks vaak in druk bevolkte centra moeten opereren. Daarom is er heel veel aandacht voor veiligheidssystemen die DAF te bieden heeft. Een bijzonderheid daarbij zijn het via DAF TRP geleverde Orlaco Corner-eye camerasysteem die een 270° beeld geven van wat er zich rondom het voertuig afspeelt. Naast de CornerEye is er ook een verplicht camerasysteem met zicht achteraan het voertuig voorzien.

De DAF vrachtwagens werden geleverd door Garage Lavrijsen NV in Geel. Die garage zal tevens instaan voor het onderhoud en eventuele reparaties. Het onderhoud van de opbouw wordt door IOK Afvalbeheer zelf verzorgd.