Voormalig korpschef van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout Jef Van Lommel gaat in beroep tegen de uitspraak van de correctionele rechtbank. Hij werd in mei veroordeeld tot 3 maanden voorwaardelijke celstraf en 16.500 euro boete voor fraude met bestelbonnen en facturen. Het hele proces moet nu gevoerd worden voor het hof van beroep in Antwerpen. Van Lommel gaat net zoals voor de correctionele rechter resoluut voor de vrijspraak.