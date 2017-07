Vanaf 1 augustus wordt de voorrang van rechts afgeschaft in de volgende Geelse straten : Rauwelkoven, Larumsebrugweg, Herentalsedijk, Doornboomstraat, Kievermont, Velveken, Poiel en Groenstraat. In de Dr. Peetersstraat werd bij de invoering van parkeerstroken en fietssuggestiestroken de voorrang al eerder aangepast. Vooral op drukkere verbindingswegen waar veel verkeer passeert, blijken bestuurders meestal in de veronderstelling dat ze voorrang hebben. De weginrichting zorgt er ook vaak voor dat de weg geïnterpreteerd wordt als een hoofdweg. Op deze plaatsen veroorzaakt de voorrang van rechtsregel verwarring.