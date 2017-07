Er kan geen sprake zijn van opnieuw verkeer over de Markt, parkeren op de Markt of dubbel richting in de Nieuwstraat. Dat is de mening van de partij Groen in onze stad, naar aanleiding van het faillissement van horecazaak Van Gogh op de Markt. Eerder deze week maakte de regionale televisiezender RTV een reportage over het faillissement. Volgens Groen wil RTV mensen laten geloven dat zaken op de Markt failliet gaan omdat de klanten niet voor de deur kunnen parkeren. Maar er zijn horecazaken op de Markt die wel floreren, omdat die juist innoveren en kwaliteit aanbieden. Ook vinden de Groenen dat de schepen van mobiliteit Pieter Verhesen kort door de bocht ging. De schepen zei bij RTV dat hij parkeren op de Markt niet gaat tegenhouden als minstens 50% van de werkgroep over de verkeerscirculatie in Geel er voor zou kiezen. Groen gaat hierover de schepen interpelleren op de eerstvolgende gemeenteraad na de vakantie.