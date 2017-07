Chinezen streken het afgelopen weekeinde neer in Geel en zijn hier voor een 9 daagse trip. Gelenaar Mario Steurs richtte samen met zijn Chinese partner Meng Xu Yolo Travel op. Ze hebben de ambitie om grote getallen Chinezen naar België te halen. De eerste twee tours zijn klaar en omvatten ook twee overnachtingen in Geel. Volgens Steurs zijn Chinezen gek op stadjes als Geel en de omgeving ervan. Ze zijn op zoek naar authenticiteit, omdat de Chinezen zelf uit een miljoenenstad komen hebben ze geen behoefte voor een bezoek aan Parijs of Brussel. Ze zijn tuk op bv. de marktjes, de cafés, het Prinsenpark en de Abdijen van Tongerlo en Postel.

De Gelenaar is niet aan zijn proefstuk toe. Drie jaar geleden richtte hij Ying Ying travel op, waarmee hij groepsreizen en reizen à la carte richting China en andere Aziatische landen aanbiedt voor klanten uit België en Nederland. Eind 2015 lanceerde hij met zijn Chinese partner GoGoBeijing, een boekingsplatform voor privéreizen door China dat intussen wereldwijd beschikbaar is. En nu worden de rollen met Yolo travel omgedraaid.