Ook dit jaar organiseert provincie Antwerpen een samenaankoop voor groene energie. Met de groepsaankoop stap je veilig en gemakkelijk over naar een scherp aanbod voor groene stroom en aardgas. De inschrijving voor de groepsaankoop energie is gratis en zonder enige verplichting. Inschrijven kan nog tot en met 10 oktober. Op 11 oktober wordt een veiling gehouden en kunnen energieleveranciers hun beste bod uitbrengen. Uiterlijk op 27 oktober ontvang je jouw persoonlijk voorstel op basis van je opgegeven energieverbruik. Tot en met 27 november kan je via je persoonlijk voorstel aangeven of je het aanbod wel of niet accepteert. Ook als je al klant bent bij de winnende energieleverancier, dien je het aanbod te accepteren zodat jouw leverancier het voordelige groepsaankoopaanbod kan toekennen. Zodra je het aanbod hebt aanvaard, zorgt de provincie voor een gemakkelijke en veilige overstap. Meer informatie hierover lees je op samengaanwegroener.be