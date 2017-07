De werken aan de Geelseweg in Olen starten op woensdag 16 augustus. In de zone tussen de grens met Herentals en de Kanaalstraat wordt één rijstrook van de gewestweg afgesloten. Het verkeer kan dan enkel nog vanuit Geel in de richting van Herentals over de N13. Het doorgaand verkeer vanuit Herentals richting Geel moet vanaf dan de omleiding volgen via de E313 of via Industrielaan en Nijverheidsstraat. Voor fietsers blijft de doorgang in beide richtingen mogelijk. Zij kunnen de werken veilig passeren via een dubbelrichtingsfietspad.

Drinkwatermaatschappij Pidpa gaat eerst werken uitvoeren in de zone tussen de grens met Herentals en de Kanaalstraat. Daarna verplaatsen de werken zich naar het kruispunt met de Puntstraat en wordt er verder gewerkt richting de Kanaalstraat. De werken door Pidpa duren vermoedelijk tot het einde van dit jaar. In september vindt er opnieuw een infoavond plaats om de verdere planning toe te lichten. Vanaf 16 augustus start de aannemer met de rioleringswerken in de Sint-Sebastiaanstraat en Kanaalstraat. De bewoners ontvangen hierover binnenkort nog een infobrief en een uitnodiging voor een infoavond.