Brasserie Het Forum op de Markt wordt overgenomen door de uitbaters van het naastgelegen El Mundo. Eind deze week gaat de datum van heropening bekend zijn. Het Forum werd begin mei failliet verklaard en was sindsdien gesloten.

De naam blijft behouden omdat het bekend is in heel de Kempen en ook het interieur wordt zoveel mogelijk behouden. Volgens de uitbaters van El Mundo zijn de tijden inderdaad veranderd en komt het erop aan om zelf mee de handen uit de mouwen te steken en zelf in de zaak aanwezig te zijn. De Markt in Geel is wel degelijk een goede locatie voor een horecazaak.