Het stadsarchief van Geel zoekt naar foto's, video's en dia's over Larum. Dat kan gaan over het verenigingsleven, schoolfoto's, sportactiviteiten of andere Larumse onderwerpen. Bezorg je materiaal voor 1 augustus. Je kan hiervoor per mail contact opnemen het stadsarchief via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Het stadsarchief digitaliseert alles en de materialen krijg je zo snel mogelijk terugbezorgd. Op 28 en 29 oktober strijkt dan het stadsarchief neer met de digitale roadshow 'Voorbeeldig Geel', een overzichtstentoonstelling, in het parochiecentrum van Larum.