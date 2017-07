Een man van 55 uit Mol werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel voor een hele reeks inbraken in voertuigen. Zijn vrouw kreeg een voorwaardelijke straf van 1 jaar. Van januari vorig jaar tot februari dit jaar werden in totaal 55 inbraken in auto's gepleegd in de regio Geel en Mol. Voor minstens 37 van die inbraken is bewezen dat de Mollenaar die gepleegd heeft. Na een huiszoeking bij de man trof de politie tientallen handtassen en accesoires aan, die in de auto's lagen. De man verklaarde dat hij de feiten pleegde omdat hij zich wilde wreken op de maatschappij. Zijn zieke vrouw werd na 38 jaar ontslagen op haar werk. De Mollenaar moet tientallen burgerlijke partijen schadevergoedingen betalen van 200 tot 1500 euro.