Ook dit jaar strijden de Geelse voetbalclubs onderling in een vriendschappelijke competitie voor de felbegeerde beker van Geel. De deelnemende ploegen zijn Zammel, Beekhoek, Alberta, St-Dimpna, Punt-Larum en de beloftenploeg van ASV Geel. De ploegen zijn voor de voorronden opgedeeld in 2 poules. De winnaar van iedere poule spelen in het najaar de finale in het Leunenstadion aan Rauwelkoven.

Wedstrijden poule A

• KFCV Alberta – KFC Beekhoek Sport: 26 juli om 19u

• KFC Beekhoek Sport – ASV Geel: 1 augustus om 19u

• ASV Geel– KFCV Alberta: 16 augustus om 19u

Wedstrijden poule B

• KFC Zammel – KSAV St-Dimpna: 2 augustus om 19u

• KSAV St-Dimpna – FC Punt-Larum: 9 augustus om 19u

• FC Punt-Larum – KFC Zammel: 16 augustus om 19u