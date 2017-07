Geel FM kan blijven uitzenden na 1 januari. Op 31 december van dit jaar lopen de huidige zendvergunningen af en moest Geel FM kandideren om een plek op de FM-band te verwerven. Vlaams minister van Media Sven Gatz erkende vrijdag Geel FM met 34 andere lokale radio omroepen, waaronder ook radio Mol en radio Gompel. Vanaf 1 januari is Geel FM via twee frequenties te ontvangen in de Zuiderkempen. De huidige 107 FM vanuit Geel en 107,8 FM vanuit Laakdal. De nieuwe erkenningen lopen tot 31 december 2027.