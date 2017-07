Frans Sels, ook wel in Geel beter gekend als Suske Sels en Yvonne Wuyts vieren hun 60ste huwelijsverjaardag. Op 16 juli 1957 trouwden ze. Het koppel koos ervoor om deze dag door te brengen met hun familie.

Frans is 85 jaar en komt uit een gezin met 1 zus en 3 broers, hij is het derde kind. Frans is altijd leerkracht geweest van het eerste en tweede jaar in het vroegere St. Aloysiuscollege in Geel. In zijn vrije tijd genoot hij van liturgie en was hij koorleider.

Yvonne  is 83 jaar en komt uit een groot gezin van 14 kinderen waarvan zij het derde kind was. Yvonne was huismoeder, hielp op de boerderij en werkte ook nog als naaister.

Het koppel woont al 5 jaar in een zorgflat in woonzorgcentrum Zusterhof.