Meerderheidspartij CD&V Geel blijft voorstander van een verkeersvrije Markt, waar niet geparkeerd mag worden. Dat melden de christen democraten op hun website. CD&V is van mening dat er genoeg parking is in het centrum met de parkings op de Werft en de Havermarkt, dat vlak aan de Markt ligt.

Ook het handelscentrum van Geel hebben hun centrumparkings aan de Pas en de Nieuwstraat. Het marktplein wordt meer en meer gebruikt voor activiteiten. Zo zijn er de wekelijkse markten, de streekproducten- en ambachtenmarkt, de boekenmarkt, Geel bruist, intrede van Sinterklaas en in december een winterevenement met schaatsbaan.