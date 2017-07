Volgende maand worden wegenwerken uitgevoerd in Velveken, Voshonink en Wildersedijk. Deze wegen zijn dan afgesloten voor het verkeer. De omleiding loopt langs de Herentalseweg, Antwerpseweg, Ring, Larumseweg en Larum en omgekeerd. Tot en met 7 augustus wordt er gewerkt. Bij slecht weer kan de timing van de werken veranderen. De omleiding loopt langs Antwerpseweg en Grote Steenweg. Stelen is enkel te bereiken via Janssens Pharmaceuticalaan en Amocolaan. Oosterlo is te bereiken vanuit Zammel via Neerstraat en Hagelbos. Bij regenweer kan er niet geasfalteerd worden en verandert de timing. De Oosterloseweg, Zamelseweg en Koning Albertstraat krijgen een nieuwe asfaltlaag. De werken daar starten op maandag 7 augustus tot en met vrijdag 11 augustus. Tijdens de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk op de as Geel-Stelen-Oosterlo-Zammel.