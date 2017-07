Een drugsdealer vond er niet beter op om de SIM-kaart van zijn GSM op te eten. Toen de politie van de zone Geel-Laakdal-Meerhout hem op 21 mei wilde ondervragen nadat hij betrapt was op het bezit van cocaïne, nam hij in het bijzijn van de agenten de simkaart uit zijn GSM en stak het kaartje in zijn mond en at het op. De man was betrapt met cocaïne op zak. Twee jaar geleden werd hij al eens veroordeeld voor drugshandel. De man bekende wel het bezit van verdovende middelen, maar van verkoop was volgens hem geen sprake. De strafrechter in Turnhout geloofde hem niet en hij kreeg twintig maanden effectieve celstraf. De man moet ook een effectieve boete betalen van 8.000 euro.