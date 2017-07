Waar ligt de wandeling van het jaar? Misschien in Bel, want de Betover(en)de landduinwandeling werd door toerisme provincie Antwerpen genomineerd als één van de vijf kanshebbers voor de jaarlijkse wedstrijd "Wandeling van het Jaar". Wandelaars vinden op de campagnewebsite sfeerfilmpjes en gedetailleerde wandelfiches van de vijf kandidaten en tot en met 15 augustus en kunnen ze de trajecten uitproberen en hier stemmen voor hun favoriet. En onze favoriet is de betover(en)de landduinenwandeling in Bel, het is écht wel de moeite om deze als Gelenaar te doen. De wandelfiche is op papier verkrijgbaar in het toeristisch infokantoor op de Markt.