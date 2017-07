Het Geelse OCMW kende een projectsubsidie toe aan 3 organisaties die het welzijn in onze stad versterken. Een bedrag van bijna 14.500 euro werd gereserveerd voor Thomas More Kempen, CAW De Kempen en 't Vooruitzicht Pas-sage vzw. De organisaties kunnen de subsidies gedurende een periode van maximaal twee jaar inzetten.

Thomas More Kempen VZW krijgt een subsidie van 4.600 euro voor de actie 'Kookschort aan en gaan!'. Dat project organiseert een innovatieve reeks van acht kookworkshops voor gezinnen die over beperkte financiƫle middelen beschikken. Ouders en kinderen leren er gezonde en budgetvriendelijke maaltijden koken.

Beeldende kunst

CAW De Kempen ontvangt een bedrag van 4.860 euro met 'Zie wie we zijn'. Dat is een samenwerking tussen de artistieke en welzijnssector via JAC Geel. Met beeldende kunst willen de beide organisaties kwetsbare jongeren de mogelijkheid geven om zich te uiten in 'wie ben ik, wat kan ik, wat leeft er in mij'. De jongeren kunnen sterker en weerbaarder worden waardoor ze weer een toekomstperspectief krijgen.

Herstelacademie

Ten slotte is er nog een subsidie van 5.000 euro voor 't Vooruitzicht Pas-sage vzw voor het project 'Herstelacademie Kempen'. De initiatiefnemers willen een Kempische Herstelacademie opstarten en een vormingspakket aanbieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Dat vertrekt vanuit de krachten en talenten en is gericht op veerkracht van mensen met een psychische gevoeligheid, hun familie en mantelzorgers maar ook hulpverleners, studenten, buurt en burgers die te maken hebben met psychische kwetsbaarheid.