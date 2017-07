Op vrijdag 21 juli is het feest in de tuin van De Bogaard. Een icoon van de Belgische muziekscène Paul Michiels zing de ziel uit zijn lijf vanaf 20u30. Zowel solo met zijn volledige liveband als met Soulsister en ook met zijn laatste nieuwe project It's a GAS speelde hij al op menig festivalpodia. Wat hij ook doet, telkens is het pure klasse. Hij brengt live zijn eigen hits, goedgekozen covers en natuurlijk de grootste Soulsister klassiekers.