Voor het eerst in haar bestaan treedt de Geelse provinciale voetbalclub KSAV St-Dimpna aan in de Croky Cup of de beker van België. Ze spelen in de eerste ronde tegen het Limburgse Eendracht Termien. De wedstrijd wordt gespeeld in het Sultan Stadion aan de Eikenvelden op zondag 30 juli om vier uur in de namiddag.