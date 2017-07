Op de brug over het Albertkanaal op de grens van Geel en Oevel raakte een vrouw zeer ernstig gewond toen ze bij een aanrijding geplet raakte tussen twee auto’s. De Geelse aanrijdster was onder invloed en werd gearresteerd. Rond middernacht gebeurde het ongeval. Net over de brug over het Albertkanaal raakten twee auto's betrokken in een kop-staartaanrijding. Maar de aanrijdende auto sloeg na de botsing op de vlucht. Het jonge koppel in de aangereden auto contacteerde de ouders om hulp te bieden. Toen die ter plaatste aankwamen, keerde ook de wagen die het koppel aanreed terug op de plaats van het ongeval. De bestuurster raakte de controle over het stuur kwijt en botste voor de tweede keer op het andere voertuig. De moeder van een van de aangereden inzittenden stond op dat moment aan de kofferbak van de auto en werd door het andere voertuig geplet. De vrouw van 48 uit Laakdal werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.