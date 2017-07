Gelenaar Lode Ruys werd zaterdagavond onwel op het dancefestival Tomorrowland in Boom. Dat meldt Het laatste nieuws. Vermoedelijk werd hij onwel door hartproblemen. De hulpdiensten waren snel ter plaatse om hem te reanimeren en te stabiliseren. Lode werd door de hulpdiensten in kritieke toestand naar het UZA in Edegem gevoerd. Artsen beslisten daar om Lode in een kunstmatige coma te houden. Zondagochtend werd de jongeman van 22 wakker en herinnerde zich niets meer van de feiten. De artsen zoeken verder naar de oorzaak met extra testen. Ze ontdekten wel dat Lode een vergroot hart heeft en een kleine hartklep.