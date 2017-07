De Geelse Magda Belmans vond de man die haar leven redde. Ze belandde met haar rolstoel vorige week dinsdag in het Albertkanaal in haar woonplaats Winkelomheide nadat ze onwel was geworden. Op eigen kracht kon Magda nog naar de zijkant zwemmen om zich daar vast te klampen en hulp te roepen. Gelukkig kwamen voor haar wielertoeristen voorbij. 1 van hen sprong in het water om haar naar boven te duwen, terwijl twee anderen haar uit het water trokken. Ze werd gered door Dirk Van Gossum uit Scherpenheuvel. In de jaren 90 werd hij maar liefst 8 keer Belgisch kampioen triatlon lange afstand. Afgelopen zaterdag lanceerde een vriendin van haar een oproep om de man terug te vinden.

Dinsdag is mijn vriendin Magda Belmans met haar elektrische rolstoel in het albertkanaal gereden. Gelukkig kwamen er na...