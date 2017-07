Het einde van de werken aan de brug over het Albertkanaal in Olen is bijna in zicht. Begin augustus start een aannemer met de derde fase van de werken. In de derde en laatste fase wordt het Albertkanaal verbreed ter hoogte van de brug aan Hoogbuul. Ook worden andere kleinere herstellingswerken en definitieve afwerkingen uitgevoerd. Nadien wordt het vernieuwde jaagpad opnieuw vrijgegeven.