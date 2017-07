Janssen Pharmaceutica wil zijn personeel vanaf dit najaar acht weken vaderschaps- of adoptieverlof geven. Nu krijgen vaders maar 10 dagen. Wie het vaderschapsverlof bij Janssen Pharmaceutica opneemt, zal ook zijn volledig loon uitbetaald krijgen. Ook moeders krijgen voortaan een volledig loon krijgen tijdens hun bevallingsverlof. Het Amerikaans moederbedrijf voert de maatregel wereldwijd in. Volgens Janssen Pharmaceutica doen ze het niet enkel omdat het moet van hogerop, maar staat de gezondheid van de medewerkers voorop en is een goede balans werk-privé van essentieel belang. In het najaar wordt er wel eerst nog overlegd met de vakbonden.