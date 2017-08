Malafide reclameronselaars zijn op pad in Geel en de Zuiderkempen. Zij zoeken adverteerders in opdracht van de Nationale Brandweer vzw voor het gelijknamige tijdschrift. Binnen de brandweer is deze vzw niet gekend en is er ook geen enkele link met de Brandweerzone Kempen. De stad Geel roept op om niet in te gaan op het verzoek om te adverteren in het tijdschrift en zeker geen documenten te ondertekenen.