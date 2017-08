Waar de Eindhoutseweg de Grote Nete kruist in Oosterlo (grondgebied Geel) bevindt zich een stalen Baileybruggetje. Deze zomer, op 16, 17 en 18 augustus, vervangt Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV de brug door een nieuw exemplaar. Het verkeer kan die dagen niet passeren en wordt omgeleid.

Baileybruggen waren oorspronkelijk militaire constructies, maar zijn intussen overal terug te vinden, onder meer op verschillende plaatsen in de Antwerpse Kempen. Het exemplaar over de Grote Nete in Oosterlo verkeert in slechte toestand en wordt daarom deze zomer vervangen.

Grondige renovatie

Een aantal van de planken in de houten vloerbedekking van de brug liggen los. Het hout is uitgesleten en kreeg doorheen de jaren meer bewegingsvrijheid. Bovendien moet het stalen geraamte, zo kenmerkend voor dit type bruggen, opnieuw gegalvaniseerd worden.

Daarom zal Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) deze zomer een nieuwe Baileybrug en houten wegdek plaatsen. Ook de steunpunten van de brug worden vernieuwd. De nieuwe brug zal even breed zijn als de oude.

Hinder doorgaand verkeer

Om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, gaat W&Z gefaseerd te werk. In een eerste fase, die ingaat op 7 augustus, bouwt het de nieuwe brug op de linkeroever van de Grote Nete (aan de kant van Laakdal). Tijdens de bouw van de nieuwe brug zal er beperkte werfhinder zijn, maar blijft de oude Baileybrug gewoon op haar plaats en is toegankelijk het verkeer.

Pas wanneer de nieuwe Baileybrug klaar is, vervangt W&Z de oude brug in één beweging door de nieuwe. Die operatie zal drie dagen duren, van 16 tot en met 18 augustus. Op die manier zal de brug maximaal drie dagen buiten gebruik zal zijn, in plaats van enkele weken. Tijdens die drie dagen wordt een omleiding en signalisatie voorzien.

Bestemming oude brug

De afbraak van de oude Baileybrug volgt vanaf 18 augustus. W&Z transporteert ze naar het Baileydepot in Burcht. Daar worden de verschillende elementen van de burg gerenoveerd en opnieuw gegalvaniseerd. Ze krijgen een plekje in de stock en kunnen worden ingezet waar nodig. De opkuis van de werf zal op 25 augustus volledig afgerond zijn. Tijdens de afbraak- en opkuiswerken blijft de nieuwe brug toegankelijk voor het verkeer.