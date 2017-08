Drie personen raakten gewond bij een verkeersongeval op de Retieseweg. Eén van de slachtoffers is zwaargewond. Het ongeval gebeurde woensdag rond 14u30 toen een wagen links een zijstraat wilde indraaien. De bestuurder moest even wachten om het manoeuvre uit te voeren omdat er tegenliggers uit de andere richting kwamen. Daardoor ontstond er een kleine rij van auto's achter die wagen. Een aanrijdende autobestuurder reed de file voorbij, maar reed daardoor in op de flank van de voorste wagen die net op dat moment begon in te draaien. Eén van de voertuigen werd tegen een boom gekatapulteerd, die knakte en kwam op het fietspad terecht.