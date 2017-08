De lokale politie en de stad Geel willen met een proefproject de voorrang verleggen van Rauwelkoven naar Reiten in Larum. Schepen van Openbare Werken Ben Van Looveren legde donderdag deze optie aan de buurt voor. De beplanting op de hoek van Reiten en Rauwelkoven wordt verwijderd en de baan wordt rechtgetrokken. Zo zou de hoofdas voortaan bestaan uit het rechtdoor lopende stuk van Reiten naar Rauwelkoven. Het verkeer op Rauwelkoven dat vanuit Larum komt, moet dan voorrang verlenen aan het andere verkeer.

Buurtbewoners vrezen dat de snelheid op Reiten hierdoor nog gaat verhogen en zij zien zelf een oplossing in het doortrekken van Reiten naar het stuk Rauwelkoven richting Larum. Het stuk Rauwelkoven dat vanuit de richting Ring komt, zou daar dan als een T-kruispunt op aansluiten. Maar het probleem kan nog op een andere manier verholpen worden. Een eind voor het kruispunt op het wegdek van Rauwelkoven een fietsoversteekplaats tekenen, zodat men het kruispunt langs links zouden kunnen passeren. De buurtbewoners van Reiten en Rauwelkoven uit het deeldorp Larum klopten eind vorig jaar bij de stad aan om het gevaarlijke kruispunt tussen de twee straten aan te pakken. Net op het punt waar de hoofdas Rauwelkoven een bocht van 90 graden vormt, sluit Reiten in het midden van de buitenbocht haaks aan. Het gevolg is dat fietsers die uit de richting van Larum komen in het midden van de bocht moeten stoppen om linksaf naar Reiten te rijden.

Volgens de buurt levensgevaarlijk omdat het verkeer dat achter je komt, je pas ziet op het allerlaatste moment. Het probleem is vooral dat automobilisten aan hoge snelheid door de bocht rijden. Het probleem gaat nu alleen nog maar toenemen, omdat de stad ook voorrang van rechts op Rauwelkoven recent afschafte.