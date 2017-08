Route Artistik is aan zijn derde editie toe. Een organisatie van Plateau, het project voor creatieve jongeren in het Geelse jeugdhuis Vonk. Bijna 20 etalages in het centrum van Geel kregen de voorbije dagen een kunstzinnige inkleding. Kunstzinnige jongeren krijgen de kans om hun talent aan het grote publiek te tonen via tekeningen op etalages. De creatievelingen mochten volledig zelf hun stijl en thema kiezen. Route Artistik blijft ook groeien.

Twee jaar geleden toen het voor de eerste maal werd georganiseerd namen 10 handelszaken aan deel. Vorig jaar 15 en dit jaar zijn er zelfs 19 deelnemende zaken die jongeren de kans geven om zich artistiek te tonen. Route Artistik is nog tot en met 17 september te ontdekken en de vertrekplaats is Jeugdhuis Vonk aan de Diestseweg. Ook in elke deelnemende zaak ligt een routeplan.