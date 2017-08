Onbekenden hebben in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in de kantine in het Leunenstadion van ASV Geel. Rond 0.40u kregen de verantwoordelijken van de club een signaal van de alarmcentrale dat het inbraakalarm in werking was getreden.

Vermoedelijk twee mannen probeerden de glazen deuren van de hoofdingang te forceren, maar dat is hen niet gelukt. Bij een volgende deur, die rechtstreeks naar de kantine leidt, lukte het hen wel.

De indringers hadden het uitsluitend op de jetonautomaat gemunt. Die braken ze open en namen er de aanwezige hoeveelheid kleingeld mee. Het precieze bedrag is niet bekend.