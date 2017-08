Elektromic uit Geel neemt Selection XL Helsen in Herentals over. De zaak in Herentals krijgt ook de naam Elektromic. De overname gebeurt op 1 september. Huidig zaakvoerder Ann Helsen blijft de dagelijkse leiding van het filiaal in Herentals verzorgen en ook de 6 medewerkers worden mee overgenomen. Na de overname in Herentals telt de groep Elektromic een 50-tal medewerkers.