ASV Geel speelde woensdagavond een oefenwedstrijd tegen en op het veld van Hoogstraten. Na 1 minuut stond het al 0-1 met een doelpunt van Van Den Ackerveken. Amper na vijf minuten wedstrijd stond het al 0-2 dankzij Karadayi. In de eerste minuten van de tweede helft zorgde een owngoal van Hoogstraten voor de 0-3. Zaterdagavond treedt ASV voor het eerst aan in de Croky Cup tegen Solrezienne uit derde amateurklasse. De wedstrijd start om 18u. op het veld van Solrezienne in het Henegouwse Erquelinnes.