Op maandag 14 en dinsdag 15 augustus zijn de meeste stadsdiensten en het Sociaal Huis gesloten naar aanleiding van Onze Lieve Vrouw-Hemelvaart. De dienst toerisme is op maandag gesloten, maar op dinsdag 15 augustus wel open van 10u tot 14u. In het zwembad kan je op maandag terecht tijdens de gewone zomeropeningsuren. Op dinsdag gelden de zomeropeningsuren van zondag en je kan ’s morgens en ’s middags banen trekken. De bibliotheek is op maandag en dinsdag gesloten.