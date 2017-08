Gelenaar Jordi Van Dingenen is Belgisch kampioen bij de beloften geworden in Stabroek. Hij won de sprint voor Franklin Six en Stan Dewulf. Voor de Gelenaar van 21 is het al zijn tweede titel. Eerder werd hij al Belgisch kampioen als tweedejaars nieuweling.

Jordi Van Dingenen sprints to the Belgian U23 title ??? Congrats Jordi! #BKStabroek Geplaatst door Belgian Cycling op zondag 13 augustus 2017