Nog tot en met 17 september kan je raamtekeningen bekijken in het centrum van Geel. Route Artistik is de wandelzoektocht van Jeugdhuis De Vonk en Plateau. Maar liefst 20 jongeren fleurden 19 vitrines op. De plannen van de routes vindt je bij de deelnemende zaken met een tekening en in jeugdhuis De Vonk aan de Diestseweg.