Twee Gelenaars van 25 en 28 jaar werden woensdagnacht door de politie opgepakt in de Kerkstraat in Turnhout. Zij waren in het bezit van marihuana, hajs en cocaïne. De auto werd gecontroleerd na verdacht rijgedrag. De bestuurder zelf testte ook positief op het gebruik van marihuana en amfetamines. Het duo is onder voorwaarden vrijgelaten.