Gelenaar Thomas Gielis stond als eerste in de rij in de universiteitshal aan de Naamsestraat in Leuven. De inschrijvingen startten gisten aan de KU Leuven. Thomas schreef zich in voor ingenieurswetenschappen en werd meteen verwelkomd door de nieuwe rector Luc Sels en vicerector van studentenbeleid Chantal Van Audenhove. Zij begeleidden hem tijdens zijn inschrijving en gaven hem ook een mand vol goodies cadeau.