Zoek je een activiteit die je ook bij slecht weer kan doen? Wat denk je van een tentoonstelling in het Gasthuismuseum? Heb je kinderen, dan is zoeken naar de Schat van Vlieg wel een leuk idee. Of spring eens binnen bij de bib voor Pop-up Europa.

Tot zondag 29 oktober kan je de tentoonstelling ‘Over piskijkers, pestdokters en pauwendrek’ bezoeken in het Gasthuismuseum. De tentoonstelling vertelt je alles over de medische zorg in een plattelandsgemeente tijdens de late middeleeuwen. Tot ongeveer 1800 moest de patiënt of zijn verzorger het doen met huis- en tuinmiddeltjes en met bijgeloof. Wist je dat de gasthuiszusters pauwendrek gebruikten in hun recept tegen epilepsie? De dokter - of piskijker - bestudeerde de urine van zijn patiënt. Begin 17de eeuw deed de pestdokter zijn intrede. Doorheen de tentoonstelling vertellen zieken en hun verzorgers het verhaal van de ziekenzorg in een plattelandsgasthuis, elk in hun eigen tijd. Het Gasthuismuseum is tot 1 oktober open op woensdag tot en met zondag van 13u30 tot 17u. Na 1 oktober is het museum op woensdag gesloten. De tentoonstelling is gratis voor kinderen jonger dan 6 jaar, van 6 tot 18 jaar betaal je 1,50 euro. Ben je ouder dan 18 jaar, dan betaal je 3 euro.

Vlieg is nog tot donderdag 31 augustus op zoek naar echte speurneuzen. In de bib kan je een geurenquiz spelen. Kan jij goed ruiken? Herken jij geuren? Dan is deze quiz echt iets voor jou. Er is een quiz voor kids van 4 tot 8 jaar en een quiz voor kids van 8 tot 12 jaar. Ga ook even langs bij Toerisme Geel. Ook daar ligt een zoektocht voor je klaar. Tijdens een 3 km lange wandeling krijg je doe-opdrachten, allerhande vragen en hersenbrekers, allemaal over geuren. In het Gasthuismuseum volg je je neus en als je goed geroken hebt, vind je de schatkist. De gedreven speurneuzen die de bib, Toerisme Geel en het Gasthuismuseum bezoeken en zo drie stempels verzamelen op hun stempelkaartje, maken kans op een superleuke prijs.

Pop-up Europa is tot maandag 28 augustus op bezoek in de bib. Blikvanger van Pop-up Europa is een gloednieuwe interactieve tentoonstelling. Die geeft een overzicht van de Europese actualiteit, laat zien waarin Europa in jouw buurt zoal heeft geïnvesteerd, bevat een stemmodule rond een actueel vraagstuk en test je kennis van Europa in een quiz. Je kan je geluk beproeven met krasloten, een individuele literatuurquiz en voor de kleintjes is er een stickerpuzzel.