Van donderdag 17 tot en met zondag 20 augustus vindt in Geel een nieuwe editie van de vijfjaarlijkse Eurofeesten plaats. Delegaties uit negen Europese landen komen naar Geel om kennis te maken met andere Europeanen en Europese culturen. De stad verwelkomt de gasten met een gevarieerd programma.

Op vrijdag 18 augustus strijden de buitenlandse delegaties tegen elkaar in een Spel zonder Grenzen. De arena van dienst is de stedelijke sporthal Axion en het nabijgelegen sportterrein van de Kevers. Wie de torso’s van de Spanjaarden, de spierballen van de Italianen of de witte benen van de Ieren wil bewonderen, is meer dan welkom.

Europa proeven? Dat kan van vrijdag 18 tot en met zondag 20 augustus. Op de parking van de Havermarkt in het centrum van de stad vindt dan een gezellige Europese sfeermarkt plaats. De markt is open op vrijdag 18 augustus van 12 tot 22 uur, op zaterdag 19 augustus van 10 tot 22 uur en op zondag 20 augustus van 10 tot 19 uur.

Op het Geelse marktplein is tijdens de Eurofeesten heel wat te beleven. Vanop de gezellige terrasjes kan je van vrijdag tot en met zondag genieten van optredens. Op vrijdag 18 augustus om 20u30 speelt de Geelse Centrumharmonie het openingsconcert van de Eurofeesten op een groot podium op het marktplein. Zij krijgen daarbij de assistentie van niemand minder dan Jelle Cleymans. De typische dans- en muziekgroepen die de deelnemende delegaties meebrengen, zetten zowel op zaterdag- als zondagnamiddag hun beste beentje voor op en rond het marktplein. Voor de allerkleinsten is leuke kinderanimatie voorzien. Afsluiten doen we telkens met muziek van eigen bodem. Zaterdagavond is dat met de Geelse viersterrencoverband Bar Clochard en Qmusic-dj Maarten Vancoillie. Op zondagavond zetten De Romeo’s het marktplein op zijn kop samen met dj Herman van café de Sport.