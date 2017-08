De Geelse bibliotheek stopt vanaf 1 januari volgend jaar met het uitlenen van cd's. De jongste tijd bleef de uitleenbeurten van cd's dalen. De bib heeft een uitgebreide collectie van boeken en dvd's waar nu geen plaats voor is. Zijn gaan uitgestald worden in de plaats van de cd's. Wil je nog eens je favoriete bib-cd horen en ze later meekrijgen. dan kijk je in de bib catalogus of jouw favoriet er nog tussenstaat en laat je het weten aan de bib. Tot het einde van dit jaar draait de bib op bepaalde tijdstippen de keuze van de bibbezoeker. Als dank voor je tip mag jij deze cd later mee naar huis nemen. Je kan dit via mail laten weten op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Zet in de mail zeker ook je adres erbij.