Auteur Raf Willems waagt momenteel zich aan een fietstocht voor het goede doel om het boek van oncologe Manon Huizing te promoten. De vrouw, die intussen zelf kanker heeft, vergezelde hem donderdag in Geel. Huizing mocht tien jaar geleden in het St-Dimpnaziekenhuis een nieuwe afdeling Oncologie starten. Ze zag honderden patiënten in haar praktijk passeren, waaronder Raf Willems.

Een informeel gesprekje over het schrijven van boeken kreeg anderhalf jaar geleden plots een vervolg. Manon Huizing speelde op aanraden van patiënten al langer met het idee om haar visie op oncologie en kanker uiteen te zetten. Toch is het boek 'Passie voor de Patiënt. Werken met kanker', vooral het verhaal van haar patiënten. Maar de getuigenissen van 16 patiënten in het boek spreken ook de gezonde lezer heel sterk aan. Toch straalt uit hun verhalen vooral een positieve kracht.

Manon Huizing startte een facebookpagina waarop ze mensen raad geeft of op hun vragen antwoord. Om aandacht te vragen voor het boek en de ziekte onderneemt Raf Willems deze dagen een fietsbenefiet. Hij legt met zijn schoonbroer Nik Wuyts 500 km af tussen zijn woonplaats Nijlen, de stad Geel en Baarn in Nederland. De woonplaats van de oncologe. Hij verkoopt onderweg het boek en de auteursrechten ervan staat hij af aan het nieuwe kankeronderzoekfonds in Antwerpen.