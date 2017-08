De MUG van het Sint-Dimpnaziekenhuis botste vlak voor middernacht van donderdag op vrijdag op een motorrijder in Laakdal. De MUG draaide rechtsaf en de motorrijder kon hem niet meer ontwijken op het kruispunt van de Nieuwe Baan met Achter de Bergen. De motorrijder, een jongen van 22 uit Kasterlee, raakt lichtgewond. De MUG was op weg naar een interventie en had niemand aan boord.