De Eurofeesten zijn voorbij. Het afgelopen weekeinde was Geel in de ban van dit vijfjaarlijks evenement. Enkele duizenden mensen kwamen op de laatste dag kijken en genieten van de muziek- en dansoptredens van groepen uit ondermeer Portugal, Spanje, Oostenrijk, Italie, Duitsland en Roemeniƫ. Ook de Europese Markt Fiesta Europa op de Havermarkt had veel bijval. De Eurofeesten werden zondagavond afgesloten met een optreden van de Romeo's en een set van DJ Herman van de sport voor een goed gevuld marktplein.