Ferre Hermans werd maandag ingeschreven als de 500ste leerling van SAG. Het aantal leerlingen in het eerste jaar van SAG zit serieus in de lift. Ferre werd ingeschreven in het eerste jaar STEM. Hij ontving van directeur Gilberte Peeters, adjunct directeur Wim Vanhoof en coördinator Kris Ooms enkele passende SAG-geschenken. Het Sint Aloysiusinstituut verwelkomd Ferre en alle andere eerstejaars op 1 september in de fonkelnieuwe gebouwen aan de Kollegestraat en het Schuttershof.