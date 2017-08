Jef De Busser uit Zammel brengt begin september zijn tweede roman uit. Het boek kreeg de titel 'Hotel Jef'. Het verhaal gaat over een woelige periode in Europa en in het leven van de schrijver. Nu het stof al lang is gaan liggen, blikt de auteur terug op de omstandigheden die hebben geleid tot de val van zijn succesvol bedrijf. Via deze roman gunt hij daar ook het brede publiek een kijk op.

De personages van ‘Hotel Jef’ beleven hun avonturen in een decor van waargebeurde feiten. Die van het debacle dat Jef De Busser in het Tsjechische Doubice persoonlijk meemaakte. Het boek wordt in avant-première morgen aan de man gebracht op de Geelse streekproducten- en ambachtenmarkt.