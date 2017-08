40 kinderen komen nog tot vrijdag naar het WiWeTer-kamp op de campus van Thomas More in Geel. WiWeTer staat voor Wiskunde, Wetenschap, Techniek en Ondernemen. Kinderen van 10 tot 12 jaar leren er omgaan met vijf verschillende tecnische en wetenschappelijke vakgebieden. Het WiWeTeR-kamp geldt tevens als voorbereiding op de WiWeTeR-academies. Vanaf september kunnen kinderen uit de derde graad van het lager onderwijs op woensdagmiddag doe-sessies van twee uur volgen. Het maakt hen warm voor het STEM-onderwijs dat in het secundair onderwijs meer en meer ingeburgerd geraakt.