Een Gelenaar van 27 belandde in de cel op verdenking van een aantal inbraken. Hij wordt onder meer verdacht van inbraken in twee chalets eind juni in Vorselaar. Eind vorige week werd hij door de onderzoeksrechter aangehouden voor zware diefstallen en heling. De raadkamer in Turnhout bevestigde dinsdag zijn aanhouding.